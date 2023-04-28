Перспективы зерновой сделки и русофобский курс Молдавии: главные заявления Пескова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу, 28 апреля, ответил на вопросы журналистов о состоянии и перспективах зерновой сделки, моратории на испытания ядерного оружия, позиции Молдавии по России. Редакция «Рамблера» собрала главные заявления официального представителя Кремля.

Участие в параде Победы бойцов СВО

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Песков заявил, что участниками парада Победы станут бойцы специальной военной операции (СВО), передает ТАСС.

По его словам, детальную информацию на этот счет могут предоставить в Минобороны.

«Лучше дождаться самого парада», - заявил Песков.

Курс Молдавии в сторону русофобии

Песков заявил, что власти Молдавии стремительно дрейфует в сторону русофобии. Он выразил сожаление в связи с недружественным курсом, взятым страной, передает ТАСС.

Комментарий прозвучал на фоне решения молдавской стороны ввести запрет для президента РФ Владимира Путина на въезд в республику. Также стало известно, что в список попал бизнесмен, сын бывшего генпрокурора Игорь Чайка и другие.

Поручения Путина по развитию беспилотной авиации

Песков заявил о ведении подготовки перечня поручений по итогам совещания Путина с правительством по вопросам развития беспилотной авиации, передает ТАСС.

«Вчера вечером и за полночь президент занимался вопросами беспилотной авиации», - подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Перспективы зерновой сделки

Песков заявил, что зерновую сделку не выполняют в части условий, которые касаются РФ, передает ТАСС.

Представитель Кремля указал на «не очень хорошие перспективы» ее продления.

«Как говорится, воз и ныне там», - отметил Песков.

Кроме того, по его словам, последствия для мировых рынков от ограничений на поставки зерна и удобрений РФ остаются негативными.

Мораторий на испытания ядерного оружия

Песков заявил, что мораторий на испытания ядерного оружия соблюдается сейчас всеми сторонами, передает ТАСС.

Он также отметил, что добавить больше нечего по данному вопросу.

Ранее посол США в России Линн Трейси в беседе с «Коммерсантом» заявила, что власти США соблюдают мораторий на испытательные взрывы ядерного оружия. Вместе с тем, по ее словам, российская сторона «говорит о возобновлении испытательных взрывов».

Ограничения МОК для российских спортсменов

Песков заявил, что у России сейчас вырабатывается своя позиция по поводу ограничений Международного олимпийского комитета (МОК) для российских спортсменов, передает ТАСС.