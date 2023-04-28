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Посла РФ вызвали в МИД Испании из-за публикации диппредставительства в соцсетях

Посла России в МИД Испании Юрия Клименко вызвали в МИД Испании из-за публикации российского диппредставительства в соцсети. Как сообщает ТАСС, об этом заявила газета El Confidencial со ссылкой на дипломатические источники.

Посла РФ вызвали в МИД Испании
© globallookpress.com

По информации издания, с послом встретилась госсекретарь по иностранным и глобальным делам Анхелес Морено. Она попросила Клименко объяснить размещение на странице посольства в Twitter видео, связанного с конфликтом на Украине.

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