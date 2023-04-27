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Володин рассказал, почему Байден объявил об участии в президентских выборах

Президент США Джо Байден поспешил объявить об участии в грядущих выборах главы государства, чтобы «соратники и спонсоры не разбежались». Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Володин обвинил Байдена в теракте на "Северных потоках"
© РИА Новости

Во вторник Байден официально объявил о планах участвовать в президентских выборах в 2024 году, напоминает телеканал «360».

По словам Володина, сейчас ситуация складывается не в пользу Байдена.

«70% американцев не хотят видеть его больше президентом. Учитывая недавний прецедент в США, когда против покинувшего свой пост президента [Дональда] Трампа выдвинуты уголовные обвинения, Байден боится ответственности за свои преступления», — написал спикер Госдумы в своем Telegram-канале.

По словам политика, американскому президенту необходимо сохраниться во власти, чтобы избежать наказания за свои действия. Володин привел список «преступлений» Байдена, среди которых организация теракта на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», создание военных биолабораторий в мире, геноцид мирных жителей Украины и России, развязывание украинского конфликта.

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