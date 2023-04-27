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В Совфеде назвали символ политического фиаско Запада

Член Совета Федерации России Алексей Пушков в своем Хуана Гуаидо символом политического поражения Запада в Латинской Америке.

В Совфеде назвали символ политического фиаско Запада
© РИА Новости

По словам сенатора, Запад во главе с США «всеми силами продавливал» Гуаидо на пост президента Венесуэлы. В итоге «прочно забытый и оставленный своими спонсорами оппозиционер в одиночестве прибыл в Майами», написал член Совфеда.

«Символ политического поражения западного альянса в Латинской Америке», — констатировал Пушков, прикрепив к записи фото Гуаидо в аэропорту США.

Ранее сообщалось, что оппозиция Венесуэлы осталась без доступа к счетам правительства страны, замороженным из-за санкций в США. До этого активы в объеме 347 миллионов долларов контролировал оппозиционер Хуан Гуаидо, которого американские власти признали законным президентом Венесуэлы.

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