В Совфеде назвали символ политического фиаско Запада

Член Совета Федерации России Алексей Пушков в своем Хуана Гуаидо символом политического поражения Запада в Латинской Америке.
По словам сенатора, Запад во главе с США «всеми силами продавливал» Гуаидо на пост президента Венесуэлы. В итоге «прочно забытый и оставленный своими спонсорами оппозиционер в одиночестве прибыл в Майами», написал член Совфеда.
«Символ политического поражения западного альянса в Латинской Америке», — констатировал Пушков, прикрепив к записи фото Гуаидо в аэропорту США.
Ранее сообщалось, что оппозиция Венесуэлы осталась без доступа к счетам правительства страны, замороженным из-за санкций в США. До этого активы в объеме 347 миллионов долларов контролировал оппозиционер Хуан Гуаидо, которого американские власти признали законным президентом Венесуэлы.