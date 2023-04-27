В Совфеде назвали символ политического фиаско Запада

Член Совета Федерации России Алексей Пушков в своем Хуана Гуаидо символом политического поражения Запада в Латинской Америке.

По словам сенатора, Запад во главе с США «всеми силами продавливал» Гуаидо на пост президента Венесуэлы. В итоге «прочно забытый и оставленный своими спонсорами оппозиционер в одиночестве прибыл в Майами», написал член Совфеда.

«Символ политического поражения западного альянса в Латинской Америке», — констатировал Пушков, прикрепив к записи фото Гуаидо в аэропорту США.