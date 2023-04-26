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Матвиенко поздравила коллегу из Израиля с годовщиной независимости страны

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко направила поздравительную телеграмму спикеру Кнессета Амиру Охану по случаю 75-летия провозглашения независимости Израиля. Поздравительная телеграмма есть в распоряжении ТАСС.

Матвиенко поздравила коллегу из Израиля с годовщиной независимости страны
© РИА Новости

"Наша страна одной из первых признала независимость Израиля. Безусловно, за минувшие три четверти века обе страны прошли большой и временами тернистый путь, но во многом благодаря прочному фундаменту исторических, культурных и гуманитарных связей всегда удавалось сохранить взаимовыгодный и доверительный диалог", - говорится в сообщении.

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Спикер выразила надежду, что такой же позитивный настрой будет оставаться определяющим в российско-израильском парламентском взаимодействии. Она также отметила "значительные резервы в наращивании темпов работы по линии комитетов и групп по сотрудничеству между Советом Федерации Федерального собрания Российской Федерации и Кнессетом Государства Израиль".

"Рассчитываю, что совместными усилиями нам удастся внести весомый вклад в решение актуальных вопросов региональной и международной повесток дня, содействовать развитию российско-израильских отношений", - заключила Матвиенко, пожелав Амиру Охану успехов в государственной деятельности, а всем гражданам Израиля - мира, благополучия и процветания.

Главный государственный праздник Израиля отмечается 5-го числа месяца ияра по еврейскому календарю, в котором дни отсчитываются от заката до заката. В этом году он приходится на период с вечера 25 по вечер 26 апреля.

Независимость Государства Израиль была провозглашена 14 мая 1948 года (5 ияра 5708 года по еврейскому календарю) за восемь часов до окончания британского мандата на Палестину. Текст Декларации независимости зачитал в Тель-Авиве Давид Бен-Гурион, ставший первым премьер-министром новообразованной страны. Через 11 минут после этого независимость Израиля де-факто первым признал президент США Гарри Трумэн, а первым государством, признавшим суверенитет еврейского государства де-юре в полном объеме, три дня спустя стал Советский Союз.

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