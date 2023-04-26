Матвиенко поздравила коллегу из Израиля с годовщиной независимости страны

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко направила поздравительную телеграмму спикеру Кнессета Амиру Охану по случаю 75-летия провозглашения независимости Израиля. Поздравительная телеграмма есть в распоряжении ТАСС.

"Наша страна одной из первых признала независимость Израиля. Безусловно, за минувшие три четверти века обе страны прошли большой и временами тернистый путь, но во многом благодаря прочному фундаменту исторических, культурных и гуманитарных связей всегда удавалось сохранить взаимовыгодный и доверительный диалог", - говорится в сообщении.

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Спикер выразила надежду, что такой же позитивный настрой будет оставаться определяющим в российско-израильском парламентском взаимодействии. Она также отметила "значительные резервы в наращивании темпов работы по линии комитетов и групп по сотрудничеству между Советом Федерации Федерального собрания Российской Федерации и Кнессетом Государства Израиль".

"Рассчитываю, что совместными усилиями нам удастся внести весомый вклад в решение актуальных вопросов региональной и международной повесток дня, содействовать развитию российско-израильских отношений", - заключила Матвиенко, пожелав Амиру Охану успехов в государственной деятельности, а всем гражданам Израиля - мира, благополучия и процветания.

Главный государственный праздник Израиля отмечается 5-го числа месяца ияра по еврейскому календарю, в котором дни отсчитываются от заката до заката. В этом году он приходится на период с вечера 25 по вечер 26 апреля.