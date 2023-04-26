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16 минут назад

В Новосибирске утвердили отмену прямых выборов мэра

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Совет депутатов Новосибирска утвердил в уставе города отмену прямых выборов мэра. Об этом сообщает российский портал Ngs.ru.

В Новосибирске утвердили отмену прямых выборов мэра
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Такое решение приняли на сессии совета депутатов в среду, 26 апреля. На публичных слушаниях, которые состоялись 11 апреля, поступило несколько предложений об изменении проекта решения. Однако их отклонила комиссия.

«Учитывая, что на все предложения экспертами была дана отрицательная оценка, проект решения внесен комиссией на рассмотрение в том виде, в котором он был внесен в совет. Проект решения рассмотрен и рекомендован к принятию в двух чтениях», — заявил новосибирский депутат Игорь Атякшев.

За высказались 38 депутатов, против — пять.

Областное Заксобрание Новосибирска поддержало законопроект об отмене прямых выборов мэра еще в феврале. Из обнародованных тогда документов следует, что глава города будет избираться представительным органом муниципального образования «из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса». Мэр же будет возглавлять местную администрацию в течение пяти лет.

В декабре 2022 года дума Томска большинством голосов приняла поправки в устав города, отменяющие прямые выборы мэра. Тогда за внесение поправок в устав Томска проголосовали 25 парламентариев, против — четверо, еще трое воздержались.

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