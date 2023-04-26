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Посольство России заявило, что Запад уготовил Украине роль радиоактивного могильника

Заявления первого замминистра обороны Британии Джеймса Хиппи об оружии с обедненным ураном на Украине указывают на то, что стране Запад уготовил роль радиоактивного могильника, заявило посольство России в Великобритании в Telegram-канале.

Посольство РФ заявило, что Запад уготовил Украине роль радиоактивного могильника
© Global Look Press

Ранее Хиппи заявил, что Лондон направил Киеву снаряды для танков Challenger 2, в том числе и с обедненным ураном, однако не отслеживает при этом откуда ведутся обстрелы этими боеприпасы. Как отметили в посольстве, заявление Хиппи демонстрируют "безжалостный оскал линии англосаксов". "Теперь уже окончательно ясно, что этой стране (Украине. – "Газета.Ru") Западом уготована роль не только антироссийского военного полигона, но и радиоактивного "могильника"", - говорится в заявлении диппредставительства. В то же время дипломаты призвали британских политиков не тешить себя надеждами, что они выйдут "сухими из воды".

Ранее военный аналитик Юрий Котенок заявил, что применение Вооруженными силами Украины снарядов с обедненным ураном развяжет руки России и позволит пустить в ход тактическое ядерное оружие.

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