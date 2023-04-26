Посольство РФ заявило, что Запад уготовил Украине роль радиоактивного могильника

Ранее Хиппи заявил, что Лондон направил Киеву снаряды для танков Challenger 2, в том числе и с обедненным ураном, однако не отслеживает при этом откуда ведутся обстрелы этими боеприпасы. Как отметили в посольстве, заявление Хиппи демонстрируют "безжалостный оскал линии англосаксов". "Теперь уже окончательно ясно, что этой стране (Украине. – "Газета.Ru") Западом уготована роль не только антироссийского военного полигона, но и радиоактивного "могильника"", - говорится в заявлении диппредставительства. В то же время дипломаты призвали британских политиков не тешить себя надеждами, что они выйдут "сухими из воды".