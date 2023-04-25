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1 час назад

Кадыров встретился с Пригожиным

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Глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с бизнесменом и основателем частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгением Пригожиным. Соответствующую фотографию он опубликовал в своем Telegram.

Кадыров встретился с Пригожиным
Фото: Telegram-канал Рамзана КадыроваTelegram-канал Рамзана Кадырова

Как рассказал Кадыров, с Пригожиным они обсудили «очень горячие вопросы международного характера».

«С Евгением Викторовичем нам всегда есть о чем поговорить, все-таки у нас очень много схожих интересов, да и задачи довольно часто выполняем совместные, о которых по телефону не поговоришь», — поделился он.

Подробности беседы глава Чечни раскрывать отказался.

Кадыров сообщил об отправке бойцов 94-го полка 46-й ОБрОН Росгвардии в зону СВО

«О результатах сами скоро узнаете. И да, обсуждали самую актуальную повестку», — добавил Кадыров.

Политика,Евгений Пригожин,Рамзан Кадыров,Росгвардия,
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