Кадыров встретился с Пригожиным

Глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с бизнесменом и основателем частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгением Пригожиным. Соответствующую фотографию он опубликовал в своем Telegram.
Как рассказал Кадыров, с Пригожиным они обсудили «очень горячие вопросы международного характера».
«С Евгением Викторовичем нам всегда есть о чем поговорить, все-таки у нас очень много схожих интересов, да и задачи довольно часто выполняем совместные, о которых по телефону не поговоришь», — поделился он.
Подробности беседы глава Чечни раскрывать отказался.
«О результатах сами скоро узнаете. И да, обсуждали самую актуальную повестку», — добавил Кадыров.