Швеция высылает пятерых российских дипломатов

Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем заявил о высылке пяти российских дипломатов в связи с тем, что их деятельность «несовместима с дипломатическим статусом». Об этом пишет телеканал SVT.

По словам главы МИД Швеции, о решении шведских властей было объявлено сегодня послу России Виктору Татаринцеву.

«Швеция сегодня вызвала посла России и сообщила ему, что пяти сотрудникам посольства было предложено покинуть страну, поскольку их деятельность несовместима с Венской конвенцией о дипломатических сношениях», - пояснил министр иностранных дел Швеции.

Ранее глава МИД Норвегии Анникен Хюитфельдт сообщила высылки из страны 15 российских дипломатов. По ее словам, решение объявить сотрудников российской дипмиссии персонами нон грата продиктовано тем, чтобы сократить «нежелательную разведывательную деятельность».