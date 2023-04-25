$81.27-0.2189.46+0.11

Швеция высылает пятерых российских дипломатов

Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем заявил о высылке пяти российских дипломатов в связи с тем, что их деятельность «несовместима с дипломатическим статусом». Об этом пишет телеканал SVT.

Швеция высылает пятерых российских дипломатов
© РИА Новости

По словам главы МИД Швеции, о решении шведских властей было объявлено сегодня послу России Виктору Татаринцеву.

«Швеция сегодня вызвала посла России и сообщила ему, что пяти сотрудникам посольства было предложено покинуть страну, поскольку их деятельность несовместима с Венской конвенцией о дипломатических сношениях», - пояснил министр иностранных дел Швеции.

Ранее глава МИД Норвегии Анникен Хюитфельдт сообщила высылки из страны 15 российских дипломатов. По ее словам, решение объявить сотрудников российской дипмиссии персонами нон грата продиктовано тем, чтобы сократить «нежелательную разведывательную деятельность».

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова констатировала, что Норвегия нанесла серьезный ущерб двусторонним контактам с Россией, предупредив, что Москва намерена жестко ответить на действия Осло.

34
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий