$81.55+0.2890.03+0.57
1 час назад

Координировать научный совет при Совбезе будет Рашид Нургалиев

ТАСС

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев рассказал об изменениях в кураторстве научного совета при Совбезе.

Координировать научный совет при Совбезе будет Рашид Нургалиев
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Заместителем председателя научного совета стал первый заместитель секретаря Совета безопасности Рашид Гумарович Нургалиев. В его обязанности будет входить общая организация деятельности научного совета", - рассказал Патрушев на ежегодном пленарном заседании научного совета.

Ранее координацией этой структуры занимался первый замсекретаря Совбеза РФ Юрий Аверьянов - 1 февраля он был освобожден от этой должности и стал помощником председателя "Единой России" Дмитрия Медведева. Непосредственно председателем научного совета остается Патрушев.

Кроме того, планирование работы научного совета, организация подготовки и проведения пленарных заседаний теперь возложены на помощника секретаря Совета безопасности Дмитрия Грибкова.

Патрушев напомнил, что в этом году отмечается 30-летие со дня образования научного совета: он был создан на правах межведомственной комиссии в ноябре 1993 года.

"Деятельность научного совета весьма востребована, он является самым многочисленным рабочим органом Совета безопасности, в котором представлен цвет академического сообщества страны", - подчеркнул секретарь СБ РФ. "Пользуясь случаем, благодарю вас за активное участие в работе научного совета, творческий подход и инициативу", - обратился он к участникам встречи.

Политика,Юрий Аверьянов,Дмитрий Грибков,Рашид Нургалиев,Николай Патрушев,Дмитрий Медведев,Единая Россия,Сбербанк России,Совет безопасности РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий