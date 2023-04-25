Координировать научный совет при Совбезе будет Рашид Нургалиев

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев рассказал об изменениях в кураторстве научного совета при Совбезе.

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"Заместителем председателя научного совета стал первый заместитель секретаря Совета безопасности Рашид Гумарович Нургалиев. В его обязанности будет входить общая организация деятельности научного совета", - рассказал Патрушев на ежегодном пленарном заседании научного совета.

Ранее координацией этой структуры занимался первый замсекретаря Совбеза РФ Юрий Аверьянов - 1 февраля он был освобожден от этой должности и стал помощником председателя "Единой России" Дмитрия Медведева. Непосредственно председателем научного совета остается Патрушев.

Кроме того, планирование работы научного совета, организация подготовки и проведения пленарных заседаний теперь возложены на помощника секретаря Совета безопасности Дмитрия Грибкова.

Патрушев напомнил, что в этом году отмечается 30-летие со дня образования научного совета: он был создан на правах межведомственной комиссии в ноябре 1993 года.