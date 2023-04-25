В Кремле рассказали об отношениях Путина с доктором Рошалем
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал об отношениях Владимира Путина с хирургом Леонидом Рошалем, который 27 апреля отметит свое 90-летие. Как сообщает ТАСС, представитель Кремля уверен, что глава государства будет поздравлять его с юбилеем.
«Не сомневаюсь в этом. У них теплые, давние отношения - и рабочие, и дружеские. Путин очень уважает Рошаля. И Рошаль очень уважает Путина, я тоже об этом знаю», — заявил Песков.
Пресс-секретарь не стал уточнять, каким образом Путин может поздравить Рошаля, который сейчас находится на реабилитации.
Напомним, что Леонид Рошаль — детский хирург, специалист по неотложной хирургии и травматологии, медицине катастроф. Основоположник консервативных методов лечения у детей острых хирургических заболеваний. Создатель программы обучения врачей и медсестер, а также населения по оказанию медицинской помощи детям в экстремальных ситуациях.