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В Кремле высказались об эвакуации россиян из Судана

Россия рассматривает разные варианты по вопросу эвакуации россиян из Судана, однако решение пока не принято. Как сообщает ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что сотрудники российского посольства внимательно отслеживают ситуацию и находятся в постоянном контакте с Москвой. Проводятся круглосуточные консультации.

Напомним, что ранее в Судане начались интенсивные бои между военными и отрядами Сил быстрого реагирования (СБР). Их причиной стал конфликт между главой армии Абделем Фаттахом аль-Бурханом и командиром СБР Мухаммедом Дагало. Оба начальника раньше подчинялись главе государства Омару аль-Баширу. Однако, когда он был смещен, между Бурханом и Дагало начались разногласия, касающиеся интеграции СБР в вооруженные силы страны.

По данным на 25 апреля, активные боестолкновения продолжаются несмотря на достигнутую договоренность о прекращении огня в гуманитарных целях на 72 часа.

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