Слуцкий: решение об участии Бута в выборах могут принять в ближайшие дни

"Он зрелый, опытный человек, из него будет прекрасный политик на любом уровне, в том числе и на федеральном. Так что если Виктор Анатольевич примет такое решение, безусловно, партия [его] поддержит. Мы не можем быть Виктором Анатольевичем Бутом больше, чем он сам, поэтому он нам расскажет свое видение, и мы это его видение поддержим и <...>, безусловно, выдвинем", - сказал Слуцкий.