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Слуцкий заявил, что решение об участии Бута в выборах могут принять в ближайшие дни

Член ЛДПР Виктор Бут может стать прекрасным политиком любого уровня, решение о его участии в предстоящих сентябрьских выборах может быть принято в ближайшее время с учетом видения самого Бута. Об этом заявил журналистам во вторник лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Слуцкий: решение об участии Бута в выборах могут принять в ближайшие дни
© РИА Новости

Ранее Бут подчеркивал, что готов принять участие в выборах, если возникнет такая задача. Во вторник "Ведомости" сообщили, что Бут может принять участие в выборах в Ярославскую областную думу.

"Он зрелый, опытный человек, из него будет прекрасный политик на любом уровне, в том числе и на федеральном. Так что если Виктор Анатольевич примет такое решение, безусловно, партия [его] поддержит. Мы не можем быть Виктором Анатольевичем Бутом больше, чем он сам, поэтому он нам расскажет свое видение, и мы это его видение поддержим и <...>, безусловно, выдвинем", - сказал Слуцкий.

Он добавил, что какое-то решение может быть принято "буквально на днях".

Виктор Бут был возвращен в Россию в результате договоренности с США о его обмене на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. Бута задержали в 2008 году в Бангкоке на основании ордера, выданного местным судом по запросу США. Россиянина обвиняли в незаконных поставках оружия повстанческой группировке "Революционные вооруженные силы Колумбии", которую Вашингтон считает террористической. Спустя два года Бута экстрадировали в США. В апреле 2012 года он был приговорен к 25 годам тюрьмы и денежному штрафу в размере $15 млн.

Единый день голосования в 2023 году пройдет в России 10 сентября.

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