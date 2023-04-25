Политолог увидел в словах Медведева попытку спасти Запад от пропаганды

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев снабжает Запад альтернативной информацией. Такое мнение в интервью Pravda.Ru высказал политолог Сергей Маркелов. По его словам, в мире продолжается информационная борьба, поэтому Россия и Запад хотят сформировать коалиции вокруг собственной политической позиции.

"Медведев борется за формирование сознания внутризападного мира, внутризападных элит, простых смертных, пытается быть источником информации, альтернативной той пропаганде, которая валится с утра до вечера на западные мозги", — сказал Маркелов.

Политолог добавил, что Медведев пытается донести другие сведения до аудитории Запада и стремится "перековать" ее на те рельсы, которые будут выгодны России.