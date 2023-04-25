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Медведев предпочел «тихий раздел» Украины

Лучше, чтобы произошел «тихий раздел» Украины между Польшей и другими странами, чем началась мировая война или Украина вступила в НАТО. Об этом в ходе марафона «Знание» заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Трансляция марафона ведется на официальной странице общества во «ВКонтакте».

Медведев предпочел «тихий раздел» Украины
© ТАСС

«Мир болен и, вероятно, находится на пороге новой мировой войны, но ее еще можно избежать», — сказал Медведев.

Медведев заявил о росте перспективы ядерной войны

По его словам, сегодня западные страны не смогут диктовать человечеству свою волю, как они это делали полвека назад. Политик также предрек закат западной экономической модели развития, увидев риск раздела Европы.

Ранее представитель Службы внешней разведки (СВР) России генерал-полковник Владимир Матвеев заявил, что страны Запада почти списали киевский режим со счетов и перешли к практическому разделу Украины.

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