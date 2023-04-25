Медведев предпочел «тихий раздел» Украины

Лучше, чтобы произошел «тихий раздел» Украины между Польшей и другими странами, чем началась мировая война или Украина вступила в НАТО. Об этом в ходе марафона «Знание» заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Трансляция марафона ведется на официальной странице общества во «ВКонтакте».

«Мир болен и, вероятно, находится на пороге новой мировой войны, но ее еще можно избежать», — сказал Медведев.

По его словам, сегодня западные страны не смогут диктовать человечеству свою волю, как они это делали полвека назад. Политик также предрек закат западной экономической модели развития, увидев риск раздела Европы.