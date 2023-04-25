Посол Молдавии прибыл в МИД России

Посол Молдавии Лилиан Дарий приехал в МИД РФ, куда был вызван после высылки российского дипломата и отказа во въезде в страну главе Татарстана Рустаму Минниханову. Об этом пишет РИА Новости.

Проведя некоторое время в здании на Смоленской площади, посол покинул министерство, заявив журналистам, что «встреча прошла конструктивно».

Ранее пресс-секретарь Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Филип Кожокару объявил о том, что один из сотрудников российского посольства в Кишиневе объявлен персоной нон грата. Согласно сообщению МИДа страны, такое решение было принято из-за несоответствующих дипломатическому статусу действий со стороны дипломата из России.