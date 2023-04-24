Лавров предложил добавить в Совбез ООН страны Азии и Африки

В Совбез ООН необходимо включить страны Африки, Азии и Латинской Америки. Запад сейчас в нем представлен слишком сильно. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во время заседания, следует из видеотрансляции на англоязычном YouTube-канале МИД РФ.