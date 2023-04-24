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Лавров предложил добавить в Совбез ООН страны Азии и Африки

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В Совбез ООН необходимо включить страны Африки, Азии и Латинской Америки. Запад сейчас в нем представлен слишком сильно. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во время заседания, следует из видеотрансляции на англоязычном YouTube-канале МИД РФ.

Лавров предложил добавить в Совбез ООН страны Азии и Африки
© Пресс-служба МИД России

Он призвал ускорить реформу ООН за счет включения в состав Совбеза новых стран и возродить культуру диалога.

«Мы все должны вернуться к истокам, соблюдения целей и принципов устава ООН во всем его многообразии», — сказал Лавров.

Cостав Совета безопасности ООН состоит из 15 членов: пяти постоянных (Китай, Россия, Великобритания, США и Франция) и 10 непостоянных, избирающихся на двухгодичный срок (сейчас это Албания, Бразилия, Габон, Гана, Мальта, Мозамбик, ОАЭ, Швейцария, Эквадор и Япония).

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