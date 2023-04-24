$81.49-0.1389.35-0.11

Правительство Красноярского края отправили в отставку

Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков отправил правительство региона в отставку. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации региона в понедельник, 24 апреля.

Правительство Красноярского края отправили в отставку
© РИА Новости

Согласно документу, члены правительства края продолжат осуществлять свои полномочия до назначения на их должности новых членов правительства региона.

Как сообщили Сергей Верещагин назначен исполняющим обязанности главы регионального правительства вместо покинувшего этот пост Юрия Лапшина.

20 апреля губернатор Красноярского края Александр Усс заявил об отставке и переходе на другую работу по предложению президента России Владимира Путина. После этого глава государства предложил замминистра финансов Михаилу Котюкову возглавить регион. Котюков поблагодарил Путина за доверие и принял предложение.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий