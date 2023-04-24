Правительство Красноярского края отправили в отставку

Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков отправил правительство региона в отставку. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации региона в понедельник, 24 апреля.

Согласно документу, члены правительства края продолжат осуществлять свои полномочия до назначения на их должности новых членов правительства региона.

Как сообщили Сергей Верещагин назначен исполняющим обязанности главы регионального правительства вместо покинувшего этот пост Юрия Лапшина.