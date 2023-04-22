$81.49-0.1389.35-0.11

МИД РФ прокомментировал решение Берлина о  массовой высылке российских дипломатов

7

Берлин принял решение о массовой высылке сотрудников российской дипмиссии, рассказал представитель МИД РФ. По его словам, власти ФРГ проводят курс на разрушение межгосударственных отношений, пишет ТАСС.

МИД ответил на решение Берлина о массовой высылке российских дипломатов
© ТАСС

В ведомстве подчеркнули, что Москва решительно осуждает действия Германии, демонстративно разрушающей сложный комплекс российско-германских отношений.

Российская сторона, уточнили в МИД, приняла решение о «зеркальном» ответе на массовую высылку дипломатов. Сотрудники немецкой дипмиссии в Москве должны будут покинуть российскую столицу.

МИД РФ: гонка вооружений становится неконтролируемой

Кроме того, в рамках ответных санкции будет ограничено максимальное количество сотрудников диппредставительств Германии в РФ, отметили во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД напомнили, что ранее Берлин заявлял о нежелании афишировать свои меры в отношении дипломатов. Соответственно, рассказав о высылке, Германия нарушила свои обещания.

Ранее экс-посол США в Москве Джон Салливан рассказал, что на фоне сокращения персонала дипмиссии оставшимся сотрудникам пришлось освоить ряд параллельных специальностей. В частности, они были вынуждены научиться мыть полы.

7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий