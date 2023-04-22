МИД ответил на решение Берлина о массовой высылке российских дипломатов

Берлин принял решение о массовой высылке сотрудников российской дипмиссии, рассказал представитель МИД РФ. По его словам, власти ФРГ проводят курс на разрушение межгосударственных отношений, пишет ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что Москва решительно осуждает действия Германии, демонстративно разрушающей сложный комплекс российско-германских отношений.

Российская сторона, уточнили в МИД, приняла решение о «зеркальном» ответе на массовую высылку дипломатов. Сотрудники немецкой дипмиссии в Москве должны будут покинуть российскую столицу.

Кроме того, в рамках ответных санкции будет ограничено максимальное количество сотрудников диппредставительств Германии в РФ, отметили во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД напомнили, что ранее Берлин заявлял о нежелании афишировать свои меры в отношении дипломатов. Соответственно, рассказав о высылке, Германия нарушила свои обещания.