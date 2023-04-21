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Песков заявил, что НАТО посягает на безопасность России

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Россия имеет дело с агрессивным блоком НАТО, который посягает на ее безопасность. Об этом заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков заявил, что НАТО посягает на безопасность России
© РИА Новости

"Мы имеем дело с агрессивным блоком [НАТО], который рассматривает нашу страну как противника и посягает на безопасность нашей страны", - сказал представитель Кремля.

НАТО продолжает свою линию на втягивание в альянс Украины, что подтверждает правильность решения президента РФ Владимира Путина о начале специальной военной операции (СВО), заявил Песков.

"Очевидно, [что] НАТО продолжает свою линию на поглощение и втягивание в альянс Украины. Об этом и об этой потенциальной угрозе наш президент говорил еще задолго до начала СВО. И все это лишний раз демонстрирует еще раз всем, кто склонен хотя бы немножко думать головой, правильность решения президента о начале этой операции, исходя из интересов РФ и необходимости обеспечить ее безопасность", - сказал представитель Кремля.

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