Песков заявил, что НАТО посягает на безопасность России

Россия имеет дело с агрессивным блоком НАТО, который посягает на ее безопасность. Об этом заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы имеем дело с агрессивным блоком [НАТО], который рассматривает нашу страну как противника и посягает на безопасность нашей страны", - сказал представитель Кремля.
НАТО продолжает свою линию на втягивание в альянс Украины, что подтверждает правильность решения президента РФ Владимира Путина о начале специальной военной операции (СВО), заявил Песков.
"Очевидно, [что] НАТО продолжает свою линию на поглощение и втягивание в альянс Украины. Об этом и об этой потенциальной угрозе наш президент говорил еще задолго до начала СВО. И все это лишний раз демонстрирует еще раз всем, кто склонен хотя бы немножко думать головой, правильность решения президента о начале этой операции, исходя из интересов РФ и необходимости обеспечить ее безопасность", - сказал представитель Кремля.