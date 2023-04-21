Песков заявил, что НАТО посягает на безопасность России

"Очевидно, [что] НАТО продолжает свою линию на поглощение и втягивание в альянс Украины. Об этом и об этой потенциальной угрозе наш президент говорил еще задолго до начала СВО. И все это лишний раз демонстрирует еще раз всем, кто склонен хотя бы немножко думать головой, правильность решения президента о начале этой операции, исходя из интересов РФ и необходимости обеспечить ее безопасность", - сказал представитель Кремля.