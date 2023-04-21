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Песков отверг обвинения в попытках РФ подорвать единство Запада

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с газетой The Washington Post отверг обвинения во вмешательстве России во внутренние дела Германии, а также о якобы попытках подорвать единство Запада в украинском конфликте. Об этом пишет ТАСС.

Песков отверг обвинения в попытках РФ подорвать единство Запада
© РИА Новости

Представитель Кремля назвал такие сведения фейком, подчеркнув, что Россия никогда не вмешивалась во внутренние дела других стран.

«А сейчас у нас на самом деле нет времени на это», — добавил Песков.

Согласно документам, которые появились ранее в СМИ, российские власти якобы пытались повлиять на внутренние дела Германии и создать коалицию, которая бы противодействовала оказанию помощи Украине.

Также сообщается, что Москва планировала активизировать антивоенные настроения в Европе, чтобы снизить поддержку Украине от западных стран. Однако в материалах не указано о встречах российских представителей с немецкой стороной. Отмечается, что спецслужбы Европы имеют информацию только о связях человека, близкого к экс-главе фракции Левой партии в парламенте Саре Вагенкнехт, с некоторыми российскими официальными лицами.

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