Песков отверг обвинения в попытках РФ подорвать единство Запада

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с газетой The Washington Post отверг обвинения во вмешательстве России во внутренние дела Германии, а также о якобы попытках подорвать единство Запада в украинском конфликте. Об этом пишет ТАСС.

Представитель Кремля назвал такие сведения фейком, подчеркнув, что Россия никогда не вмешивалась во внутренние дела других стран.

«А сейчас у нас на самом деле нет времени на это», — добавил Песков.

Согласно документам, которые появились ранее в СМИ, российские власти якобы пытались повлиять на внутренние дела Германии и создать коалицию, которая бы противодействовала оказанию помощи Украине.