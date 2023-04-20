$81.62-0.0489.46+0.09

Посольство Азербайджана выразило протест России из-за слов депутата

Посольство Азербайджана направило ноту протеста России в связи с высказываниями заместителя председателя Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олега Матвейчева, которые он сделал в эфире армянского инормагентства РУСАРМИНФО. Азербайджанские депутаты расценили слова российского депутата как неприемлемые и направленные на дестабилизацию ситуации в регионе.

Посольство Азербайджана выразило протест России из-за слов депутата
© РИА Новости

Высказывания депутата от партии «Единая Россия» в адрес Азербайджана и Турции, расценены как неприемлемые, направленные на дестабилизацию ситуации в регионе и провоцирование реваншистских сил в армянском обществе на реанимирование оставшегося в прошлом конфликта, — говорится в заявлении посольства.

Видео дня

Там также отметили «абсурдность» заявлений депутата относительно «провоцирования конфликта Азербайджаном». В посольстве напомнили о том, что именно Баку первым инициировал процесс нормализации отношений с Арменией и продолжает в настоящее время «продвигать мирную повестку дня», которая подразумевает заключение мирного договора на основании территориальной целостности и суверенитета государств.

Азербайджан направил России ноту протеста из-за шоу «Большая игра»

Дипломаты в свое заявлении подчеркнули, что высказывания, допущенные российским парламентарием, «бросают тень на посредническую деятельность России».

Депутат от правящей партии должен проявлять ответственность и в своих высказываниях придерживаться официальной позиции Российской Федерации, — отмечается в заявлении.

Также дипломаты предположили, что выступление депутата профильного комитета Госдумы на армянском информационном ресурсе, который представляет «информационную площадку для выпадов против Азербайджана и занимается разжиганием межнациональной розни в России», может говорить о заказном характере интервью.

Ранее Олег Матвейчев в интервью РУСАРМИНФО предположил, что Азербайджан и Турция стремятся возобновить горячую фазу карабахского конфликта и пытаются спровоцировать армянскую сторону на ответные действия. Таким образом он прокомментировал заявления пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что Баку и Анкаре не нравятся договоренности, которых достигли лидеры Армении, России и Азербайджана в 2020 году.

По словам Пескова, трехсторонние договоренности России, Азербайджана и Армении по Карабаху являются единственной реальной базой для урегулирования ситуации. Москва приветствует любые шаги по разрешению конфликта и выполнению соглашений.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий