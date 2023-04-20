Володин посетит с визитом Кубу

«Не так давно здесь был секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. Он был принят президентом Кубы и генералом армии Раулем Кастро, провел полезные консультации с министром внутренних дел Ласаро Альберто Альваресом Касасом. Через полторы недели сюда приезжает председатель Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин», – заявил Лавров.