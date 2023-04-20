Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Председатель Госдумы Вячеслав Володин посетит с визитом Кубу. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.
По словам Лаврова, Россия довольна развитием отношений с Кубой. Глава МИД считает, что визит в Россию президента Кубы Мигеля Диас-Канеля в ноябре прошлого года и председателя Национальной ассамблеи народной власти Кубы Эстебана Ласо Эрнандеса в прошлом декабре помогли развитию контактов между странами.
«Не так давно здесь был секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. Он был принят президентом Кубы и генералом армии Раулем Кастро, провел полезные консультации с министром внутренних дел Ласаро Альберто Альваресом Касасом. Через полторы недели сюда приезжает председатель Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин», – заявил Лавров.
Ранее стало известно, что премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус посетит Россию в июне.