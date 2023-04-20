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Лавров назвал безнадежным курс США на "крестовый поход" против интересов России

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Избранный Вашингтоном курс на "крестовый поход" против интересов Москвы, российской культуры и традиций является безнадежным, считает министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Лавров заявил о "крестовом походе" США против интересов России
© РИА Новости

"Все понимают, что американцы объявили "крестовый поход" против Российской Федерации, против ее законных интересов, против русской культуры, русских традиций, избрав в качестве наконечника, такого боевого, киевский нацистский режим, накачивая его все новыми системами вооружения. Должно быть всем понятно, что это безнадежный курс", - сказал он в четверг на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Кубы Бруно Родригесом Паррильей.

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