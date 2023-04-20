Посольство России в Швейцарии заявило, что не угрожало местным журналистам

Посольство России в Швейцарии не угрожало местным журналистам, а лишь напоминало о действующих в республике и РФ законах об оправдании терроризма. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе диппредставительства.

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«Хотим подчеркнуть, что комментарий посольства не содержал личных угроз в адрес журналиста И. Мейнсена. Посольство напомнило журналистам НЦЦ, что они живут в правовом государстве и должны ориентироваться на его юридические нормы, которые в том числе запрещают поддержку террористической деятельности», — рассказали там.

В посольстве отметили, что в первую очередь ссылались на законы Швейцарии, а российские упоминали лишь в сослагательной форме с целью демонстрации, что законодательства стран «практически идентичны» в отношении лиц, поддерживающих терроризм.

В связи с этим диппредставительство «отвергло утверждения об угрозах журналистам», подчеркнув, что у «любой свободы должны быть рамки, определяемые законом, о чем и было напомнено» представителю НЦЦ.