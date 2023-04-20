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Горсовет Киева разорвал договор об аренде земли с посольством России

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Городской совет Киева разорвал в четверг договор об аренде земельного участка, на котором расположено здание посольства России, и призвал правительство Украины конфисковать его здание. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Горсовет Киева разорвал договор об аренде земли с посольством России
© РИА Новости

"Сегодня Киевсовет расторг договор аренды земли с посольством <...> России. А также обратился в кабинет министров Украины [с призывом] о возвращении имущества "дипучреждения" <...> в собственность украинского государства", - написал Кличко в своем Telegram-канале.

По данным украинского издания "Зеркало недели", за такое решение проголосовали 73 депутата горсовета, насчитывающего 120 членов.

С предложением расторгнуть договор об аренде участка земли, на котором расположено здание посольства, выступила в начале апреля в горсовете пропрезидентская партия "Слуга народа". Она также предложила правительству Украины национализировать здание диппредставительства.

Министерство иностранных дел России 22 февраля 2022 года объявило об эвакуации персонала загранучреждений на Украине для обеспечения их безопасности. Президент России Владимир Путин утром 24 февраля заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции на Украине. Позднее в тот же день президент Украины Владимир Зеленский заявил о разрыве дипломатических отношений с РФ, а МИД Украины - об эвакуации дипломатов. С тех пор здания посольств Украины в Москве и России в Киеве пустуют.

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