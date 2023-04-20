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5 минут назад

Депутат призвал отменить решение о передаче Крыма в состав УССР

Илья Родин

Депутат Госдумы Константин Затулин призвал отменить принятое в 1954 году решение о передаче Крыма в состав Украинской ССР из РСФСР. Об этом пишет РИА «Новости».

Депутат призвал отменить решение о передаче Крыма в состав УССР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Затулин подчеркнул, что официальные лица Украины постоянно требуют вернуть «Крым, море, Ялту». Они заявляют, что полуостров принадлежит Киеву с 1954 года.

По его мнению, в 1954 году партийные органы передали Крым Украине с нарушением всех ключевых законов, принятых в СССР.

Соответственно, отметил парламентарий, России, как единственному продолжателю и правопреемнику Советского Союза, следует рассмотреть это решение и демонстративно отменить его.

Аннулирование указа позволит закрыть тему с принадлежностью полуострова для всего мира, предположил депутат.

Напомним, что Крым вошел в состав Российской империи в 1783 году. В 1954 году президиум Верховного совета СССР передал его УССР.

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В марте 2014 года по итогам референдума он вошел в Российскую Федерацию. Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Политика,Константин Затулин,Владимир Путин,Госдума,
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