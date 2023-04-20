Депутат призвал отменить решение о передаче Крыма в состав УССР

Депутат Госдумы Константин Затулин призвал отменить принятое в 1954 году решение о передаче Крыма в состав Украинской ССР из РСФСР. Об этом пишет РИА «Новости».

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Затулин подчеркнул, что официальные лица Украины постоянно требуют вернуть «Крым, море, Ялту». Они заявляют, что полуостров принадлежит Киеву с 1954 года.

По его мнению, в 1954 году партийные органы передали Крым Украине с нарушением всех ключевых законов, принятых в СССР.

Соответственно, отметил парламентарий, России, как единственному продолжателю и правопреемнику Советского Союза, следует рассмотреть это решение и демонстративно отменить его.

Аннулирование указа позволит закрыть тему с принадлежностью полуострова для всего мира, предположил депутат.

Напомним, что Крым вошел в состав Российской империи в 1783 году. В 1954 году президиум Верховного совета СССР передал его УССР.