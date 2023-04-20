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Путин предложил Михаилу Котюкову возглавить Красноярский край

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Президент РФ Владимир Путин предложил замминистра финансов Михаилу Котюкову занять пост врио губернатора Красноярского края. Этому вопросу была посвящена встреча главы государства с Котюковым в четверг, которая прошла по видеосвязи.

Путин предложил Котюкову возглавить Красноярский край
© РИА Новости

Ранее действующий руководитель Красноярского края Александр Усс сообщил, что получил от президента предложение продолжить работать на федеральном уровне.

Красноярский губернатор Усс сообщил, что Путин предложил ему работу на федеральном уровне

46-летний Котюков родом из Красноярского края, в 2013-2018 годах он возглавлял Федеральное агентство научных организаций (ФАНО), с 2018 по 2020 год занимал должность министра науки и образования РФ, а после ухода в отставку правительства премьера Дмитрия Медведева перешел на работу в Минфин.

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