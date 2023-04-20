Путин предложил Котюкову возглавить Красноярский край

Президент РФ Владимир Путин предложил замминистра финансов Михаилу Котюкову занять пост врио губернатора Красноярского края . Этому вопросу была посвящена встреча главы государства с Котюковым в четверг, которая прошла по видеосвязи.

46-летний Котюков родом из Красноярского края, в 2013-2018 годах он возглавлял Федеральное агентство научных организаций (ФАНО), с 2018 по 2020 год занимал должность министра науки и образования РФ, а после ухода в отставку правительства премьера Дмитрия Медведева перешел на работу в Минфин.