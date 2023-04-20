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Красноярский губернатор Усс сообщил, что Путин предложил ему работу на федеральном уровне

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Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что получил предложение от президента Владимира Путина продолжить работу на федеральном уровне. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Усс сообщил, что по предложению Президента решил поменять работу
© РИА Новости

«На днях у меня состоялась встреча с президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным.
Я получил предложение продолжить работу на федеральном уровне. Но при этом заниматься и вопросами социально-экономического развития нашего края», — сообщил он.

Усс поблагодарил главу государства за доверие и поддержку. Он выразил уверенность, что Красноярский край сохранит статус одного из опорных российских регионов.

Ранее ряд СМИ писали, что Усс уйдет в отставку и объявит об этом 20-21 апреля. В частности, издание РБК писало, что он станет сенатором от Законодательного собрания края. Источники издания также назвали его вероятным преемником Михаила Котюкова, министра финансов и зампредседателя правительства Красноярского края.

Усс занимал пост губернатора Красноярского края с 21 сентября 2018 года.

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