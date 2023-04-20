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В Госдуме объяснили, зачем Столтенберг приехал на Украину

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг может потребовать от Украины решительных действий в ходе своего визита в Киев, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, Североатлантическому альянсу нужно отчитываться перед народом, потому что на Западе люди все больше не понимают, что происходит на самом деле.

В Госдуме объяснили, зачем Столтенберг приехал на Украину
© nato.int

Многие политики ездили в Киев и во многом это связано с их политическим пиаром. С другой стороны, мы понимаем, что НАТО требует от Киева действий, много говорят о наступлении, но ничего у них не получается. Собираются либо поддержать, либо потребовать, потому что представителям альянса нужно отчитываться перед народом. Средства идут колоссальные на поддержку этого конфликта, и народ все больше не понимает, что на самом деле происходит, несмотря на то, что зарубежные СМИ всячески замалчивают и искажают суть дела, — заявил Чепа.

Ранее сообщалось, что Столтенберг приехал в Киев. Отмечается, что визит главы Альянса ранее не анонсировался. Генсек НАТО был замечен утром 20 апреля на Михайловской площади в центре Киева. Столтенберг до этого заявил, что страны НАТО должны передать Киеву «еще больше» оружия, несмотря на уже переданные огромные объемы помощи.

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