В Госдуме объяснили, зачем Столтенберг приехал на Украину

Многие политики ездили в Киев и во многом это связано с их политическим пиаром. С другой стороны, мы понимаем, что НАТО требует от Киева действий, много говорят о наступлении, но ничего у них не получается. Собираются либо поддержать, либо потребовать, потому что представителям альянса нужно отчитываться перед народом. Средства идут колоссальные на поддержку этого конфликта, и народ все больше не понимает, что на самом деле происходит, несмотря на то, что зарубежные СМИ всячески замалчивают и искажают суть дела, — заявил Чепа.