Заявления Путина на заседании Совета по местному самоуправлению: главное

Президент России Владимир Путин выступил на заседании Совета по местному самоуправлению. «Рамблер» собрал основные высказывания главы государства, которые коснулись новых регионов и участников специальной военной операции.

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Власти должны знать потребности семьей воинов СВО

Путин подчеркнул, что местные власти должны знать о нуждах и потребностях всех семей участников спецоперации. Он отметил, что когда в муниципальных образованиях трудятся неравнодушные и честные люди, которые проявляют искреннюю заботу о жителях, то в них добиваются эффективного решения проблем.

Глава государства считает, что такой подход к делу особенно важен при поддержке семей участников спецоперации, пишет ТАСС.

Отдельно глава государства отметил и муниципальных чиновников, которые пошли добровольцами в зону спецоперации. По словам Путина, они показали пример преданности родине и сейчас отстаивают исторические территории страны.

О помощи новым регионам России

Президент заявил, что жители новых регионов России долго сражались за право быть в составе РФ.

«Долгие годы они жили совершенно в других, отличных от российских, условиях и регионального, и муниципального управления», — подчеркнул он.

Путин поручил муниципальным чиновникам с теплотой и заботой помогать людям из новых регионов, пишет ТАСС.

Цифровизация не заменит личных встреч с чиновниками

Президент также заявил, что цифровизация и современные технологии не смогут заменить личных встреч с гражданами.

«Цифровизация сама по себе не заменит личных контактов и встреч с людьми, регулярное общение с ними — важнейший фактор повышения взаимопонимания и доверия между гражданами и местной властью», — сказал Путин.