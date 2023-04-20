Заявления Путина на заседании Совета по местному самоуправлению: главное

Президент России Владимир Путин выступил на заседании Совета по местному самоуправлению. «Рамблер» собрал основные высказывания главы государства, которые коснулись новых регионов и участников специальной военной операции.
Путин подчеркнул, что местные власти должны знать о нуждах и потребностях всех семей участников спецоперации. Он отметил, что когда в муниципальных образованиях трудятся неравнодушные и честные люди, которые проявляют искреннюю заботу о жителях, то в них добиваются эффективного решения проблем.
Глава государства считает, что такой подход к делу особенно важен при поддержке семей участников спецоперации, пишет ТАСС.
Отдельно глава государства отметил и муниципальных чиновников, которые пошли добровольцами в зону спецоперации. По словам Путина, они показали пример преданности родине и сейчас отстаивают исторические территории страны.
Президент заявил, что жители новых регионов России долго сражались за право быть в составе РФ.
«Долгие годы они жили совершенно в других, отличных от российских, условиях и регионального, и муниципального управления», — подчеркнул он.
Путин поручил муниципальным чиновникам с теплотой и заботой помогать людям из новых регионов, пишет ТАСС.
Президент также заявил, что цифровизация и современные технологии не смогут заменить личных встреч с гражданами.
«Цифровизация сама по себе не заменит личных контактов и встреч с людьми, регулярное общение с ними — важнейший фактор повышения взаимопонимания и доверия между гражданами и местной властью», — сказал Путин.
Он потребовал активно общаться с гражданами и регулярно проводить личные встречи, сообщает ТАСС.