Цели спецоперации и антироссийские санкции: главные заявления Пескова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на фоне визита генсека НАТО в Киев напомнил о цели российской спецоперации, прокомментировал информацию о антироссийских санкциях Евросоюза и озвучил позицию Москвы по поводу ядерных арсеналах Франции и Великобритании. Главные заявления Пескова в материале «Рамблера».
О вступлении Украины в НАТО
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил сегодня в ходе брифинга, что одной из целей российской спецоперации по-прежнему является недопущение вступления Украины в Североатлантический альянс. Об этом пишет ТАСС.
«В противном случае это будет представлять серьезную, существенную опасность для безопасности нашей страны», - пояснил Песков, отметив, что Кремль никак не оценивает перспективы вступления Украины в НАТО в связи с визитом генсека альянса Йенса Столтенберга в Киев.
После начала спецоперации президент Украины Владимир Зеленский констатировал, что нужно признать невозможность вступления страны в Североатлантический альянс. При этом спикер Верховной рады Руслан Стефанчук подчеркнул, что Украина не собирается изменять Конституцию и отказываться от намерения вступить в НАТО. Уже в сентябре 2022 года Зеленский объявил, что Киев подает заявку о вступлении в Североатлантический альянс по ускоренной процедуре.
Сегодня стало известно, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл в Киев с необъявленным визитом, который стал первой его поездкой на украинскую территорию с начала российской спецоперации.
Об антироссийских санкциях Евросоюза
Кремль не намерен комментировать заявления источников СМИ о том, что Евросоюз больше не будет вводить санкции против России. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
«Мы не считаем нужным комментировать такие сообщения», - подчеркнул он.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники сообщила о том, в Евросоюзе полагают, что новые санкции против России не имеют смысла: ограничения не коснулись только тех областей российской экономики или компаний, которые слишком важны для ЕС.
В конце февраля 2023 года ЕС принял десятый пакет санкций против России. Он включает запрет импорта российского синтетического каучука и битума, запрет транзита товаров двойного назначения через РФ и санкции против банка «Тинькофф», Альфа-банка и Росбанка. А 14 апреля еврокомиссар по финансовой стабильности Мейрид МакГиннесс заявила, что ЕС введет одиннадцатый пакет санкций против России и попытается пресечь попытки Москвы обойти санкции.
О ядерных арсеналах Франции и Великобритании
Москва исходит из того, что ядерные арсеналы Лондона и Парижа фактически находятся под контролем США. Об этом заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«С нашей точки зрения, конечно, ядерные арсеналы и Франции, и Великобритании, можно сказать, де-факто находятся под контролем США. Поэтому, если нам говорить с Америкой, то говорить без учета этих двух арсеналов абсолютно бессмысленно», - заметил пресс-секретарь
Напомним, что президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию объявил о приостановке Россией участия в СНВ-3 – единственном на сегодняшний день соглашении в сфере контроля над вооружениями, которое осталось между Россией и США. При этом для возобновления работы в рамках договора России важно понять, «на что все-таки претендуют такие страны Североатлантического альянса, как Франция и Великобритания» и как Москва будет «учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал альянса», подчеркнул российский лидер.
О появлении нового подвида COVID-19
Появление нового подвида коронавируса «Арктур» не привело к введению дополнительных мер санитарной безопасности в Кремле, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«У нас действуют по-прежнему определенные ограничения, меры предосторожности, система тестирования, это все действовало здесь, но о каких-то усилениях пока речи не идет», - констатировал он.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявила, что вспышка подварианта коронавируса «Арктур» ожидается в России к концу мая и связала ее с грядущими праздниками. Главный санитарный врач также отметили, что «Арктур» гораздо более заразен, чем его предшественники, и умеет обходить ранее сформированный иммунитет.