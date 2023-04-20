Цели спецоперации и антироссийские санкции: главные заявления Пескова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на фоне визита генсека НАТО в Киев напомнил о цели российской спецоперации, прокомментировал информацию о антироссийских санкциях Евросоюза и озвучил позицию Москвы по поводу ядерных арсеналах Франции и Великобритании. Главные заявления Пескова в материале «Рамблера».

О вступлении Украины в НАТО

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил сегодня в ходе брифинга, что одной из целей российской спецоперации по-прежнему является недопущение вступления Украины в Североатлантический альянс. Об этом пишет ТАСС.

«В противном случае это будет представлять серьезную, существенную опасность для безопасности нашей страны», - пояснил Песков, отметив, что Кремль никак не оценивает перспективы вступления Украины в НАТО в связи с визитом генсека альянса Йенса Столтенберга в Киев.

После начала спецоперации президент Украины Владимир Зеленский констатировал, что нужно признать невозможность вступления страны в Североатлантический альянс. При этом спикер Верховной рады Руслан Стефанчук подчеркнул, что Украина не собирается изменять Конституцию и отказываться от намерения вступить в НАТО. Уже в сентябре 2022 года Зеленский объявил, что Киев подает заявку о вступлении в Североатлантический альянс по ускоренной процедуре.

Сегодня стало известно, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл в Киев с необъявленным визитом, который стал первой его поездкой на украинскую территорию с начала российской спецоперации.

Об антироссийских санкциях Евросоюза

Кремль не намерен комментировать заявления источников СМИ о том, что Евросоюз больше не будет вводить санкции против России. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Мы не считаем нужным комментировать такие сообщения», - подчеркнул он.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники сообщила о том, в Евросоюзе полагают, что новые санкции против России не имеют смысла: ограничения не коснулись только тех областей российской экономики или компаний, которые слишком важны для ЕС.

В конце февраля 2023 года ЕС принял десятый пакет санкций против России. Он включает запрет импорта российского синтетического каучука и битума, запрет транзита товаров двойного назначения через РФ и санкции против банка «Тинькофф», Альфа-банка и Росбанка. А 14 апреля еврокомиссар по финансовой стабильности Мейрид МакГиннесс заявила, что ЕС введет одиннадцатый пакет санкций против России и попытается пресечь попытки Москвы обойти санкции.

О ядерных арсеналах Франции и Великобритании

Москва исходит из того, что ядерные арсеналы Лондона и Парижа фактически находятся под контролем США. Об этом заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«С нашей точки зрения, конечно, ядерные арсеналы и Франции, и Великобритании, можно сказать, де-факто находятся под контролем США. Поэтому, если нам говорить с Америкой, то говорить без учета этих двух арсеналов абсолютно бессмысленно», - заметил пресс-секретарь

Напомним, что президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию объявил о приостановке Россией участия в СНВ-3 – единственном на сегодняшний день соглашении в сфере контроля над вооружениями, которое осталось между Россией и США. При этом для возобновления работы в рамках договора России важно понять, «на что все-таки претендуют такие страны Североатлантического альянса, как Франция и Великобритания» и как Москва будет «учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал альянса», подчеркнул российский лидер.

О появлении нового подвида COVID-19

Появление нового подвида коронавируса «Арктур» не привело к введению дополнительных мер санитарной безопасности в Кремле, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«У нас действуют по-прежнему определенные ограничения, меры предосторожности, система тестирования, это все действовало здесь, но о каких-то усилениях пока речи не идет», - констатировал он.