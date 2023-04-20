$81.65+0.0589.37-0.20

СМИ: Губернатор Красноярского края Александр Усс в ближайшее время уйдет в отставку

2

Губернатор Красноярского края Александр Усс в ближайшее время уйдет в отставку, он уже написал заявление об уходе. Об этом в четверг, 20 апреля, рассказали РБК источники, близкие к администрации президента.

СМИ анонсировали отставку губернатора Красноярского края Усса
© ТАСС

Отмечается, что в качестве основного кандидата на его пост рассматривается заместитель министра финансов Михаил Котюков. По данным издания, Усс уже написал заявление об отставке.

В свою очередь пресс-служба губернатора в комментарии РИА Новости назвала слухами появившиеся сообщения о его возможной отставке.

9 апреля Усс поблагодарил всех, кто переживал за судьбу его сына Артема и помог ему вернуться в страну. По его словам, ситуация местами казалась безнадежной, но он верил, что все будет хорошо.

В октябре 2022 года Артема Усса арестовали в Италии за уклонение от санкций и отмывание денег. Его отец выразил уверенность, что предъявленное сыну обвинение имеет политический окрас. 21 марта Миланский суд одобрил экстрадицию Усса в США по двум из четырех пунктов обвинения. Мужчину задержали в Италии по международному ордеру.

Артем Усс впервые прокомментировал побег из-под домашнего ареста в Италии

4 апреля российский бизнесмен Артем Усс прибыл в Россию после побега из-под домашнего ареста в Италии. После этого мужчина самостоятельно прибыл в следственный департамент МВД в Москве, где ему изменили меру пресечения.

2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий