СМИ анонсировали отставку губернатора Красноярского края Усса

Губернатор Красноярского края Александр Усс в ближайшее время уйдет в отставку, он уже написал заявление об уходе. Об этом в четверг, 20 апреля, рассказали РБК источники, близкие к администрации президента.

Отмечается, что в качестве основного кандидата на его пост рассматривается заместитель министра финансов Михаил Котюков. По данным издания, Усс уже написал заявление об отставке.

В свою очередь пресс-служба губернатора в комментарии РИА Новости назвала слухами появившиеся сообщения о его возможной отставке.

9 апреля Усс поблагодарил всех, кто переживал за судьбу его сына Артема и помог ему вернуться в страну. По его словам, ситуация местами казалась безнадежной, но он верил, что все будет хорошо.

В октябре 2022 года Артема Усса арестовали в Италии за уклонение от санкций и отмывание денег. Его отец выразил уверенность, что предъявленное сыну обвинение имеет политический окрас. 21 марта Миланский суд одобрил экстрадицию Усса в США по двум из четырех пунктов обвинения. Мужчину задержали в Италии по международному ордеру.