Лавров обсудил политику США с коллегой из Венесуэлы

Глава МИД России Сергей Лавров и его коллега из Венесуэлы Иван Хиль обсудили политику США. Об этом пишет газета «Коммерсант».

«Мы будем всячески способствовать тому, чтобы экономика Венесуэлы становилась все менее и менее зависимой от прихотей и геополитических игр США либо каких-то других игроков из западного лагеря», — сказал Лавров в ходе своего официального визита в Венесуэлу.

Как отметил его визави, позиция Каракаса заключается в том, чтобы убедить США и Европу снять антироссийские санкции. «Пока они не будут сняты, мы не сможем говорить о нормальных отношениях с этими государствами», — подчеркнул Хиль.

Ранее Лавров заявил, что Россия и США в данный момент находятся в горячей фазе войны из-за помощи Вашингтона Украине.