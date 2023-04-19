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Путин утвердил новый состав Совета по развитию местного самоуправления

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Президент России Владимир Путин утвердил новый состав Совета по развитию местного самоуправления, а также его президиума. Об этом пишет РИА Новости.

Путин обновил Совет по развитию местного самоуправления
© РИА Новости

В указе, опубликованном на сайте официальной правовой информации говорится, что в региональную часть Совета включены врио главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Также теперь там значатся губернаторы Псковской области Михаил Ведерников, Омской области Владимир Мазур, Свердловской области Евгений Кувайшев и другие.

Кроме того, в состав Совета вошли вице-премьер Дмитрий Григоренко, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, полпред президента в ЦФО Игорь Щеголев, полпред президента в УФО Владимир Якушев и другие.

При этом отмечается, что несколько членов покинули Совет, а именно: председатель заксобрания Калининградской области Андрей Кропоткин, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко и глава Бурятии Алексей Цыденов.

Изменения произошли и составе президиума. Вместо вышедшего из Совета главы Минстроя Ирека Файзуллина, в него вошел вице-премьер Дмитрий Григоренко.

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