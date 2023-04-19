Ситуация в Нагорном Карабахе и недружественные шаги Сеула: главные заявления Пескова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил сегодня заявление южнокорейского лидера Юн Сок Еля о возможности поставок оружия Украине, затронул тему происходящего в Нагорном Карабахе и опроверг сообщения о якобы готовящихся диверсиях на энергетических объектах в Европе. Главные заявления Пескова в материале «Рамблера».

О недружественной позиции Сеула по Украине

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга прокомментировал сегодня заявление южнокорейского лидера Юн Сок Еля, который ранее допустил возможность отправки вооружения на Украину, пишет РИА Новости.

Официальный представитель Кремля назвал слова лидера Южной Кореи логичным продолжением политики Сеула.

«К нашему сожалению, Сеул занял достаточно недружественную позицию во всей этой истории. Это продолжение... Конечно же, начало поставок вооружений будет косвенно означать определенную стадию вовлеченности в этот конфликт», - пояснил Песков.

Ранее Юн Сок Ель сообщил о том, что «если возникнет ситуация, с которой международное сообщество не сможет мириться», то его страна не будет оказывать Киеву только гуманитарную или финансовую помощь.

О действиях украинской полиции в Киево-Печерской лавре

Одной из тем сегодняшнего брифинга официального представителя Кремля стало и происходящее в Киево-Печерской лавре, где появилась группа полицейских, попытавшихся заблокировать вход на территорию комплекса.

Дмитрий Песков отметил, что позиция России в связи с происходящим «хорошо известна».

«Мы решительно осуждаем все эти действия», - подчеркнул он.

Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался в марте. Минкультуры Украины разорвало договор аренды с канонической Украинской православной церковью, после чего Успенский собор и Трапезная церковь Киево-Печерской Лавры перешли в собственность государства. Министр культуры Александр Ткаченко заявлял, что монахи могут остаться на территории комплекса при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины.

О ситуации вокруг Нагорного Карабаха

Сегодня в ходе брифинга официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что трехсторонние договоренности России, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху являются единственно базой для урегулирования ситуации. Об этом пишет ТАСС.

«Мы готовы приветствовать любые шаги сторон, которые способны привести к разрядке напряженности и которые будут способствовать дальнейшему продвижению по пути выполнения трехсторонних договоренностей», - заметил он.

Ситуация в Нагорном Карабахе резко обострилась осенью 2020 года. На линии соприкосновения войск начались бои. Ереван и Баку дважды достигали соглашения о прекращении огня, однако оно нарушалось. В итоге власти двух стран договорились прекратить боевые действия, Россия выступила посредником на переговорах, после чего направила своих миротворцев в регион. Азербайджану были официально переданы Агдамский, Лачинский и Кельбаджарские районы.

Накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев поставил проживающих в Карабахском регионе армян перед выбором, который заключается в принятии гражданства страны или поиске другого места жительства. Также он указал на то, что в Карабахе сегодня «развевается азербайджанский флаг» и призвал власти Армении «официально признать регион частью страны».

Об отзыве Украиной посла из Белоруссии

В Кремле назвали вполне возможными украинские провокации против Белоруссии после встречи президента страны Александра Лукашенко с главной Донецкой народной республики Денисом Пушилиным и отзыва Киевом своего посла, пишет «Коммерсант».

«Внимание [на то, что Украина отозвала посла] обратили. Провокаций исключать нельзя», - заявил Дмитрий Песков.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с временно исполняющим обязанности главы ДНР Денисом Пушилиным в Минске и предложил Донецку помощь в восстановлении и нормализации жизни.

Об обвинениях в адрес России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга также опроверг сообщения западных СМИ о якобы подготовке Россией диверсий на энергетических объектах в Европе и посоветовал западным журналистам уделить внимание расследованию терактов на газопроводах системы «Северный поток».

По словам официального представителя Кремля, средства массовой информации Дании, Швеции, Норвегии и Финляндии «опять беспочвенно предпочитают во всем обвинять Россию.

«Мы предпочли бы, чтобы они больше внимания уделяли теме террористического акта на «Северных потоках», теме необходимости прозрачного, срочного и широкого международного расследования этих беспрецедентных террористических актов, саботажа», - заметил Песков.

Напомним, что в сентябре 2022 года на газопроводах «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» возле датского острова Борнхольм произошло несколько взрывов, которые привели к масштабным разрушениям. В Дании, Германии и Швеции назвали взрывы диверсией и начали расследования, отказав России в участии в нем.