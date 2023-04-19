Нападающий «Акрона» Андрес Понсе рассказал о возвращении в Россию

Нападающий тольяттинского «Акрона» Андрес Понсе заявил Sport24, что ему было легко освоиться в Дании, потому что эта страна похожа на Россию. В 2021–2022 годах Понсе выступал за датский «Вайле». — После трех лет в России ты поехал в Данию. Легко было освоиться? — Достаточно легко. Страны похожи. Хоть и в России, и в Дании холодно, но у вас было сложнее из за языка. — В чем Дания лучше России? И наоборот. — Лучше как раз тем, что там все говорят на английском, а в России есть солнце! Еще люди в России более открытые, чем в Дании. — А футбол? — В России лучше. Россия — это десятка, Дания — шесть из десяти, — заявил Понсе. В этом сезоне 26 летний Понсе провел за «Акрон» 10 матчей, отметившись 4 голами и 1 результативной передачей. «Акрон» 19 апреля сыграет со «Спартаком» в ФОНБЕТ Кубке России. Игру смотрите в прямом эфире телеканалов «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru. Начало матча на федеральном канале — в 16:30 по московскому времени. Источник:Sport24