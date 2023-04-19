МИД Молдавии вызовет посла РФ после после инцидента с главой Татарстана

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По его словам, посла вызовут, чтобы сообщить о том, что сотрудникам посольства РФ могут запретить допуск в аэропорт Кишинева. Кроме того, он также добавил, что появившаяся информация о том, что одного из работников могут объявить персоной нон-грата не соответствует действительности.

Как уточнили в МИДЕИ, во время прибытия самолета с Миннихановым российский посол находился в аэропорту, однако «продемонстрировал ненадлежащее поведение».