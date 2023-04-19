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13 минут назад

МИД Молдавии вызовет посла РФ после после инцидента с главой Татарстана

Елена Прошина

МИД Молдавии вызовет российского посла Олега Васнецова после скандала со въездом в страну главы Татарстана Рустама Минниханова, сообщил пресс-секретарь правительства Даниел Водэ. Об этом пишет Sputnik.

МИД Молдавии вызовет посла РФ после после инцидента с главой Татарстана
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, посла вызовут, чтобы сообщить о том, что сотрудникам посольства РФ могут запретить допуск в аэропорт Кишинева. Кроме того, он также добавил, что появившаяся информация о том, что одного из работников могут объявить персоной нон-грата не соответствует действительности.

Как уточнили в МИДЕИ, во время прибытия самолета с Миннихановым российский посол находился в аэропорту, однако «продемонстрировал ненадлежащее поведение».

Ранее стало известно, что Минниханову было отказано во въезде в Молдавию, где он должен был принять участие в Конгрессе дружбы народов в городе Комрате. Отмечается, что главе Татарстана даже не дали выйти из самолета, вместо этого, ему вручили документ, в котором говорилось об отказе во въезде. Сам Минниханов сообщил, что что власти Молдавии объявили его нежелательным лицом.

Политика,Олег Васнецов,Даниел Водэ,Рустам Минниханов,
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