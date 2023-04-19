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Захарова: разговор с послами Британии, США и Канады прошел в жесткой тональности

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Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова в рамках своего выступления в эфире радио Sputnik поделилась информацией о беседе с вызванными в российское внешнеполитическое ведомство послами Великобритании, США и Канады.

Захарова: разговор с послами Британии, США и Канады прошел в жесткой тональности
© РИА Новости

"Они были вызваны в МИД, им было все объяснено, причем так, в жесткой тональности, без какого-то, знаете, желания что-то смягчить, как-то спустить на тормоза, нет, конечно", — поделилась с журналистами дипломат.

Захарова также подчеркнула, что то, что "устроили" послы данных стран перед Мосгорсудом, никак не связано с их обязанностями.

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