Захарова: разговор с послами Британии, США и Канады прошел в жесткой тональности

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова в рамках своего выступления в эфире радио Sputnik поделилась информацией о беседе с вызванными в российское внешнеполитическое ведомство послами Великобритании, США и Канады.
"Они были вызваны в МИД, им было все объяснено, причем так, в жесткой тональности, без какого-то, знаете, желания что-то смягчить, как-то спустить на тормоза, нет, конечно", — поделилась с журналистами дипломат.
Захарова также подчеркнула, что то, что "устроили" послы данных стран перед Мосгорсудом, никак не связано с их обязанностями.