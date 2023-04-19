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28 минут назад

Посол РФ рассказал о симпатии итальянцев к России

Елена Прошина

Посол России в Италии Сергей Разов заявил, что Италия присоединилась к антироссийским санкциям Запада и поставкам оружия на Украину против воли половины своих жителей. Но это не мешает итальянцам по-прежнему любить Россию и ее культуру. Об этом пишет РИА Новости.

Посол РФ рассказал о симпатии итальянцев к России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Разов подчеркнул, что за время своей работы в Италии он заметил изменения в политической конъюнктуре, но неизменно ощущал дружеское отношение итальянцев к России.

«Уверен, будут и лучшие времена, в большей мере отвечающие коренным интересам народов наших стран», - отметил посол.

По его словам, международные отношения двух стран сохраняются, но в более ограниченных масштабах. Разов также отметил разнообразие Италии, ее природные красоты, историко-культурное наследие, гостеприимство и открытость итальянцев, а также проблемы, такие как высокий госдолг, дефицит бюджета, инфляция, а также нелегальных мигрантов.

Ранее глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что надеется, что отношения между Москвой и Римом останутся, уважительными и дружескими. Он подчеркнул, что между двумя народами нет конфликта.

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