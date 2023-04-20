Лавров пригласил госсекретаря США Блинкена на министерские заседания в Совбезе ООН

"Я не знаю, будет ли это (встреча Лаврова и Блинкена. — "Газета.Ru"). Я знаю, что министр пригласил глав внешнеполитических ведомств, Госдепартамента и других принять участие в заседаниях, на которых он будет председательствовать", - пояснил Панкин.