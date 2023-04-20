Лавров пригласил госсекретаря США Блинкена на министерские заседания в Совбезе ООН

Министр иностранных дел Сергей Лавров пригласил госсекретаря США Энтони Блинкена принять участие в министерских заседаниях Совета Безопасности ООН 24–25 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра иностранных дел России Александра Панкина.
"Я не знаю, будет ли это (встреча Лаврова и Блинкена. — "Газета.Ru"). Я знаю, что министр пригласил глав внешнеполитических ведомств, Госдепартамента и других принять участие в заседаниях, на которых он будет председательствовать", - пояснил Панкин.
Он также добавил, что не знает, состоится ли "контакт" с Лавровым, если Блинкен решит посетить заседания.
Ранее в Госдепе США предупреждали, что министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова ждет холодный прием в Нью-Йорке на Совете Безопасности ООН. Посол РФ в США Анатолий Антонов пояснил, что российская сторона будет наблюдать, как это предупреждение будет выражаться на самом мероприятии.