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Лавров пригласил госсекретаря США Блинкена на министерские заседания в Совбезе ООН

Министр иностранных дел Сергей Лавров пригласил госсекретаря США Энтони Блинкена принять участие в министерских заседаниях Совета Безопасности ООН 24–25 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра иностранных дел России Александра Панкина.

Лавров пригласил госсекретаря США Блинкена на министерские заседания в Совбезе ООН
© РИА Новости

"Я не знаю, будет ли это (встреча Лаврова и Блинкена. — "Газета.Ru"). Я знаю, что министр пригласил глав внешнеполитических ведомств, Госдепартамента и других принять участие в заседаниях, на которых он будет председательствовать", - пояснил Панкин.

Он также добавил, что не знает, состоится ли "контакт" с Лавровым, если Блинкен решит посетить заседания.

Ранее в Госдепе США предупреждали, что министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова ждет холодный прием в Нью-Йорке на Совете Безопасности ООН. Посол РФ в США Анатолий Антонов пояснил, что российская сторона будет наблюдать, как это предупреждение будет выражаться на самом мероприятии.

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