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24 минуты назад

Лавров передал Мадуро послание Владимира Путина

ТАССиещё 3

Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро в среду передал ему послание от лидера РФ Владимира Путина.

Лавров передал Мадуро послание Владимира Путина
Фото: ТАССТАСС

"Хочу передать вам послание президента Путина. Он также просил на словах передать вам свои самые теплее пожелания, приветы. У вас есть его приглашение посетить Россию в любой удобный момент", - сказал Лавров в начале встречи.

Он напомнил, что в этом году исполняется 10 лет, как президент Мадуро занимает свой пост.

В свою очередь Мадуро поприветствовал российскую делегацию и подчеркнул, что знает, "как плодотворно прошла работа в Бразилии и сейчас в Венесуэле". "Будем продвигаться в работе над темами, которые нас объединяют. <...> Всегда смотрю, как вы перемещаетесь по миру. И всегда с правдой", - сказал президент Мадуро.

Встреча проходит в официальной резиденции лидера Венесуэлы дворце Мирафлорес.

Ранее Лавров уже встретился в Каракасе с главой Венесуэлы Иваном Хилем и вице-президентом республики Делси Родригес.

Политика,Николас Мадуро,Сергей Лавров,Владимир Путин,МИД России,
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