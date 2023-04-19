Лавров передал Мадуро послание Владимира Путина

"Хочу передать вам послание президента Путина. Он также просил на словах передать вам свои самые теплее пожелания, приветы. У вас есть его приглашение посетить Россию в любой удобный момент", - сказал Лавров в начале встречи.

Он напомнил, что в этом году исполняется 10 лет, как президент Мадуро занимает свой пост.

В свою очередь Мадуро поприветствовал российскую делегацию и подчеркнул, что знает, "как плодотворно прошла работа в Бразилии и сейчас в Венесуэле". "Будем продвигаться в работе над темами, которые нас объединяют. <...> Всегда смотрю, как вы перемещаетесь по миру. И всегда с правдой", - сказал президент Мадуро.