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9 минут назад

Политолог Мезюхо: у России есть все основания для выхода из зерновой сделки

Илья Родин

Политолог Иван Мезюхо прокомментировал ситуацию с зерновой сделкой. Он пояснил, что у России есть все основания для того, чтобы из нее выйти, пишут «Известия».

Политолог назвал основания для выхода России из зерновой сделки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Мезюхо предположил, что на предстоящей встрече между главой внешнеполитического ведомства России Сергеем Лавровым и генсеком ООН Антониу Гутерришем ничего нового не будет сказано.

Политолог уточнил, что Гутерриш не выполняет взятые организацией при заключении Стамбульской сделки обязательства.

По оценке эксперта, генсек ООН открыто проявил свою ангажированность. В частности, он неоднократно встречался с украинским лидером Владимиром Зеленским, демонстрировал лояльность Украине.

Соответственно, с учетом того, что западные партнеры не выполняют свои обязательства, зерно поступает не в бедные страны Африки, а в Евросоюз, интересы России не принимаются во внимание, Москва рано или поздно выйдет из продуктовой сделки, подчеркнул Мезюхо.

Политика,Иван Мезюхо,Владимир Зеленский,Сергей Лавров,МИД России,ООН,ЕС,
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