Политолог назвал основания для выхода России из зерновой сделки

Политолог Иван Мезюхо прокомментировал ситуацию с зерновой сделкой. Он пояснил, что у России есть все основания для того, чтобы из нее выйти, пишут «Известия».

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Мезюхо предположил, что на предстоящей встрече между главой внешнеполитического ведомства России Сергеем Лавровым и генсеком ООН Антониу Гутерришем ничего нового не будет сказано.

Политолог уточнил, что Гутерриш не выполняет взятые организацией при заключении Стамбульской сделки обязательства.

По оценке эксперта, генсек ООН открыто проявил свою ангажированность. В частности, он неоднократно встречался с украинским лидером Владимиром Зеленским, демонстрировал лояльность Украине.