Глава МИД России Лавров прибыл в Венесуэлу
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Венесуэлу, где, в частности, состоится его встреча с венесуэльским лидером Николасом Мадуро.
Об этом сообщило РИА Новости.
Отмечается, что также в Каракасе у главы российского внешнеполитического ведомства намечены переговоры с министром иностранных дел Венесуэлы Иваном Хилем и вице-президентом этой страны Делси Родригес.
После Венесуэлы Лавров также посетит Никарагуа и Кубу.
Ранее в венесуэльском МИД заявили, что отношения России и Венесуэлы представляют собой прочный стратегический альянс.