Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Венесуэлу, где, в частности, состоится его встреча с венесуэльским лидером Николасом Мадуро.

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Об этом сообщило РИА Новости.

Отмечается, что также в Каракасе у главы российского внешнеполитического ведомства намечены переговоры с министром иностранных дел Венесуэлы Иваном Хилем и вице-президентом этой страны Делси Родригес.

После Венесуэлы Лавров также посетит Никарагуа и Кубу.