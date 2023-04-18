Песков раскрыл детали поездки Путина в зону СВО

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что военачальники до последнего не знали о визите Владимира Путина в Херсонскую область и ЛНР. Об этом сообщает ТАСС.

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18 апреля в Кремле рассказали, что Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении и штаб национальной гвардии «Восток» в ЛНР.

Путин провел совещания, на которых выступили с докладами командующий ВДВ Михаил Теплинский, генерал-полковник Александр Лапин и другие военачальники.

В Кремле заявили, что поездки президента заранее не готовились.

«Военачальников приглашали на совещание по видео-конференц-связи, о том, что Путин приедет лично, они не знали до последних минут», - рассказал Песков.