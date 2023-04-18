$81.63+0.1289.66-0.50
14 минут назад

Кремль: военные до последнего не знали о визите Путина в штабы СВО

Мария Иванова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что военачальники до последнего не знали о визите Владимира Путина в Херсонскую область и ЛНР. Об этом сообщает ТАСС.

Песков раскрыл детали поездки Путина в зону СВО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

18 апреля в Кремле рассказали, что Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении и штаб национальной гвардии «Восток» в ЛНР.

Путин провел совещания, на которых выступили с докладами командующий ВДВ Михаил Теплинский, генерал-полковник Александр Лапин и другие военачальники.

В Кремле заявили, что поездки президента заранее не готовились.

«Военачальников приглашали на совещание по видео-конференц-связи, о том, что Путин приедет лично, они не знали до последних минут», - рассказал Песков.

По его словам, Путин решил лично посетить штабы, чтобы не отвлекать офицеров от управления войсками поездками в Москву. После совещания военные смогли сразу же вернуться к работе.

Политика,Михаил Теплинский,Александр Лапин,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий