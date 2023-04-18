Песков раскрыл детали поездки Путина в зону СВО

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что военачальники до последнего не знали о визите Владимира Путина в Херсонскую область и ЛНР. Об этом сообщает ТАСС.
18 апреля в Кремле рассказали, что Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении и штаб национальной гвардии «Восток» в ЛНР.
Путин провел совещания, на которых выступили с докладами командующий ВДВ Михаил Теплинский, генерал-полковник Александр Лапин и другие военачальники.
В Кремле заявили, что поездки президента заранее не готовились.
«Военачальников приглашали на совещание по видео-конференц-связи, о том, что Путин приедет лично, они не знали до последних минут», - рассказал Песков.
По его словам, Путин решил лично посетить штабы, чтобы не отвлекать офицеров от управления войсками поездками в Москву. После совещания военные смогли сразу же вернуться к работе.