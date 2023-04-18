Матвиенко сделала замечание министру просвещения за опоздание

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сделала замечание министру просвещения РФ Сергею Кравцову за опоздание на заседание Совета при президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей. Об этом сообщает ТАСС.
В ходе заседания спикер Совфеда напомнила, что Кравцов должен выступить с докладом на заседании.
«Сергей Сергеевич, позвольте вам сделать замечание за опоздание. Так, как учителя делают школьникам, я вынуждена вам это сделать. В нашем совете не принято опаздывать. Пожалуйста, впредь этого не делайте», — сказала она
Кравцов принес извинения за свое опоздание, после чего начал свое выступление.
Отметим, что на этом же заседании Матвиенко заявила, что в России необходимо законодательно закрепить статус педагога и мерах его защиты. По ее словам, помимо материальных гарантий учителям нужно знать, что государство и общество относится к ним с уважением.