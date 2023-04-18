Матвиенко сделала замечание министру просвещения за опоздание

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сделала замечание министру просвещения РФ Сергею Кравцову за опоздание на заседание Совета при президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В ходе заседания спикер Совфеда напомнила, что Кравцов должен выступить с докладом на заседании.

«Сергей Сергеевич, позвольте вам сделать замечание за опоздание. Так, как учителя делают школьникам, я вынуждена вам это сделать. В нашем совете не принято опаздывать. Пожалуйста, впредь этого не делайте», — сказала она

Кравцов принес извинения за свое опоздание, после чего начал свое выступление.