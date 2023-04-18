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18 минут назад

Матвиенко сделала замечание Кравцову за опоздание на Совет по детству

Никита Бородкин

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сделала замечание министру просвещения РФ Сергею Кравцову за опоздание на заседание Совета при президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей. Об этом сообщает ТАСС.

Матвиенко сделала замечание министру просвещения за опоздание
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ходе заседания спикер Совфеда напомнила, что Кравцов должен выступить с докладом на заседании.

«Сергей Сергеевич, позвольте вам сделать замечание за опоздание. Так, как учителя делают школьникам, я вынуждена вам это сделать. В нашем совете не принято опаздывать. Пожалуйста, впредь этого не делайте», — сказала она

Кравцов принес извинения за свое опоздание, после чего начал свое выступление.

Отметим, что на этом же заседании Матвиенко заявила, что в России необходимо законодательно закрепить статус педагога и мерах его защиты. По ее словам, помимо материальных гарантий учителям нужно знать, что государство и общество относится к ним с уважением.

Политика,Сергей Кравцов,Валентина Матвиенко,Совет Федерации,
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