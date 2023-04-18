Госдума приняла поправку о лишении приобретенного гражданства РФ

Госдума одобрила лишение приобретенного гражданства за угрозу нацбезопасности
Госдума 18 апреля одобрила поправку, позволяющую лишать приобретенного гражданства России за создание угрозы национальной безопасности. Об этом сообщает ТАСС.
Речь идет о поправке ко второму чтению проекта базового закона «О гражданстве РФ».
В первоначальной версии документа было предусмотрено, что гражданство РФ прекращается по следующим основаниям: добровольное волеизъявление гражданина, совершение преступления, подделка документов или предоставление заведомо ложных сведений, на основании которых выдали паспорт, а также «другие основания, предусмотренные международным договором РФ».
Ранее российские власти одобрили поправки об упрощенном гражданстве для иностранцев, воюющих на стороне России.
Согласно поправкам, иностранцы, заключившие контракт с ВС России как минимум на год, смогут подавать заявления о приеме в гражданство РФ без предоставления вида на жительство. Также контрактникам-иностранцам не придется соблюдать требование о непрерывном проживании в России в течение пяти лет для получения паспорта.