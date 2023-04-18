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Госдума одобрила лишение приобретенного гражданства за угрозу нацбезопасности

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Госдума 18 апреля одобрила поправку, позволяющую лишать приобретенного гражданства России за создание угрозы национальной безопасности. Об этом сообщает ТАСС.

Госдума приняла поправку о лишении приобретенного гражданства РФ
© РИА Новости

Речь идет о поправке ко второму чтению проекта базового закона «О гражданстве РФ».

В первоначальной версии документа было предусмотрено, что гражданство РФ прекращается по следующим основаниям: добровольное волеизъявление гражданина, совершение преступления, подделка документов или предоставление заведомо ложных сведений, на основании которых выдали паспорт, а также «другие основания, предусмотренные международным договором РФ».

Ранее российские власти одобрили поправки об упрощенном гражданстве для иностранцев, воюющих на стороне России.

Согласно поправкам, иностранцы, заключившие контракт с ВС России как минимум на год, смогут подавать заявления о приеме в гражданство РФ без предоставления вида на жительство. Также контрактникам-иностранцам не придется соблюдать требование о непрерывном проживании в России в течение пяти лет для получения паспорта.

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