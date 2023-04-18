В Кремле рассказали о подаренных Путиным иконах военным

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал об иконах, которые глава государства Владимир Путин привез военным в Херсонской области и Луганской Народной Республики. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, это копии иконы «Спас Нерукотворный», которую один из самых успешных военных министров Российской империи Петр Ванновский получил от Александра III в то время, когда российские вооруженные силы переживали период роста и развития. Песков добавил, что оригинал образа будет передан в главный храм Вооруженных сил России.

Ранее сообщалось, что президент посетил с визитом ЛНР и Херсонскую область. Он побывал в штабах группировки войск, где ему зачитали доклады военачальники на нескольких направлениях, где идут боевые действия.