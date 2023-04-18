В Кремле рассказали о подаренных Путиным иконах военным
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал об иконах, которые глава государства Владимир Путин привез военным в Херсонской области и Луганской Народной Республики. Об этом пишет ТАСС.
По его словам, это копии иконы «Спас Нерукотворный», которую один из самых успешных военных министров Российской империи Петр Ванновский получил от Александра III в то время, когда российские вооруженные силы переживали период роста и развития. Песков добавил, что оригинал образа будет передан в главный храм Вооруженных сил России.
Ранее сообщалось, что президент посетил с визитом ЛНР и Херсонскую область. Он побывал в штабах группировки войск, где ему зачитали доклады военачальники на нескольких направлениях, где идут боевые действия.
Песков не стал говорить точно, сколько времени заняла поездка президента. Он подчеркнул, что главе государства важно посещать новые регионы, чтобы провести проверку штабов и лично получать информацию о ходе спецоперации.