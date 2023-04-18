Дума приняла заявление о недопустимости дискриминации русскоязычных в Прибалтике

Госдума приняла во вторник заявление о недопустимости репрессивной политики руководства Латвии, Литвы и Эстонии в отношении русскоязычного населения.
"Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации решительно осуждает репрессивную политику руководства Латвии, Литвы и Эстонии в отношении русскоязычного населения", - указано в заявлении.
Депутаты отмечают, что в странах Балтии "давно проводится репрессивная политика и поощряются национализм и нетерпимость к русским".
"Нормой стали жестокие русофобские гонения, травля детей в школах и даже в детских садах, преследование журналистов, уничтожение культурного и мемориального наследия, подмена исторических фактов. Взят преступный курс на тотальное вытеснение русского языка из всех сфер общественной жизни, средств массовой информации и системы образования. Власти Прибалтийских стран не скрывают неофашистских симпатий, поддерживая ежегодные шествия легионеров СС и одновременно запрещая проведение акции "Бессмертный полк" в память о ветеранах, освободивших Прибалтику от нацистов", - подчеркивается в документе.
По мнению парламентариев, правительства Латвии, Литвы и Эстонии потакают беззаконию и грубому попранию фундаментальных прав и свобод, которые закреплены в конституциях этих государств, законах о национальных меньшинствах, социальном обеспечении, об образовании.
"Депутаты Государственной думы выступают против любых проявлений дискриминации по признакам расы, цвета кожи, национального или этнического происхождения, политических и иных убеждений, требуют от властей Прибалтийских стран и поощряющих русофобию стран Запада соблюдать принципы международного права и прекратить ущемление фундаментальных прав русскоязычного населения", - говорится в документе.