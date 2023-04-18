Дума приняла заявление о недопустимости дискриминации русскоязычных в Прибалтике

"Нормой стали жестокие русофобские гонения, травля детей в школах и даже в детских садах, преследование журналистов, уничтожение культурного и мемориального наследия, подмена исторических фактов. Взят преступный курс на тотальное вытеснение русского языка из всех сфер общественной жизни, средств массовой информации и системы образования. Власти Прибалтийских стран не скрывают неофашистских симпатий, поддерживая ежегодные шествия легионеров СС и одновременно запрещая проведение акции "Бессмертный полк" в память о ветеранах, освободивших Прибалтику от нацистов", - подчеркивается в документе.