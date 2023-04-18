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Дума приняла заявление о недопустимости дискриминации русскоязычных в Прибалтике

Госдума приняла во вторник заявление о недопустимости репрессивной политики руководства Латвии, Литвы и Эстонии в отношении русскоязычного населения.

Дума приняла заявление о недопустимости дискриминации русскоязычных в Прибалтике
© РИА Новости

"Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации решительно осуждает репрессивную политику руководства Латвии, Литвы и Эстонии в отношении русскоязычного населения", - указано в заявлении.

Депутаты отмечают, что в странах Балтии "давно проводится репрессивная политика и поощряются национализм и нетерпимость к русским".

"Нормой стали жестокие русофобские гонения, травля детей в школах и даже в детских садах, преследование журналистов, уничтожение культурного и мемориального наследия, подмена исторических фактов. Взят преступный курс на тотальное вытеснение русского языка из всех сфер общественной жизни, средств массовой информации и системы образования. Власти Прибалтийских стран не скрывают неофашистских симпатий, поддерживая ежегодные шествия легионеров СС и одновременно запрещая проведение акции "Бессмертный полк" в память о ветеранах, освободивших Прибалтику от нацистов", - подчеркивается в документе.

По мнению парламентариев, правительства Латвии, Литвы и Эстонии потакают беззаконию и грубому попранию фундаментальных прав и свобод, которые закреплены в конституциях этих государств, законах о национальных меньшинствах, социальном обеспечении, об образовании.

"Депутаты Государственной думы выступают против любых проявлений дискриминации по признакам расы, цвета кожи, национального или этнического происхождения, политических и иных убеждений, требуют от властей Прибалтийских стран и поощряющих русофобию стран Запада соблюдать принципы международного права и прекратить ущемление фундаментальных прав русскоязычного населения", - говорится в документе.

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