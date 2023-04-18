Джабаров: значимость формата G7 сильно поблекла

G7 — это формат прошлого века, заявил в беседе с RT первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Так он прокомментировал встречу глав МИД стран «большой семерки», где участники осудили Россию за «распространение ложной информации с целью привлечения поддержки действий Москвы на территории Украины». Сенатор отметил, что их заявления уже давно никто не слушает.
«Лучше бы они вспомнили свои предыдущие годы: война в Ираке, в Ливии что они натворили, в Афганистане. До этого во Вьетнаме. Где проходили страны «большой семерки» — везде кровь и разрушения. Их заявления никого не тронут: ни Китай, ни Россию, ни развивающиеся страны. Цена этим заявлениям — пять копеек», — продолжил Джабаров.
Он подчеркнул, что Россию не стоит пугать такими высказываниями.
Ранее сообщалось, что страны G7 продолжат блокировать российские активы до завершения конфликта на Украине.