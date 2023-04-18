Джабаров: значимость формата G7 сильно поблекла

«Лучше бы они вспомнили свои предыдущие годы: война в Ираке, в Ливии что они натворили, в Афганистане. До этого во Вьетнаме. Где проходили страны «большой семерки» — везде кровь и разрушения. Их заявления никого не тронут: ни Китай, ни Россию, ни развивающиеся страны. Цена этим заявлениям — пять копеек», — продолжил Джабаров.